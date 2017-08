Italienii, masuri drastice pentru turisti

Primarii din Milano, Florenta, Venetia si Verona au pornit un adevarat razboi al restrictiilor, in incercarea de a proteja orasele de navala estivala. Chiar daca sunt buni si banii strainilor.

Incepand cu luna trecuta, spre exemplu, in Milano, turistii (dar si locuitorii) nu au voie sa se plimbe pe strazi cu doze sau cu pahare in mana si sa foloseasca selfie-stick. Vanzatorii ambulanti si food-trucks nu mai sunt acceptati. Deocamdata, aceste masuri nu vizeaza decat cartierul central Darsena. Ele intervin dupa cele dictate de municipalitatea Romei, care interzic turistilor sa manance si sa bea pe ghizurile fantanilor din centrul orasului sau sa consume alcool pe strazi dupa orele 22. La acestea se adauga cele din Florenta unde treptele din fata principalelor catedrale sunt stropite cu apa la orele pranzului pentru a-i impiedica pe turisti sa ia masa acolo. Sau cele din Venetia sau din Verona, unde este interzisa comercializarea preparatelor alimentare non-locale in anumite zone turistice. Toate aceste masuri restrictive, al caror scop este stavilirea afluxului masiv de turisti, in detrimentul zonelor istorice si confortului localnicilor, sunt, in general, tolerate, mai ales ca turismul este unul din sectoarele cele mai dinamice ale economiei Italiei. In Liguria un sistem experimental pentru controlul numarului persoanelor autorizate sa viziteze cinci sate de pescari clasate in patrimoniul UNESCO este testat. Venetia l-ar putea adopta si ea.

Chestiunea sigurantei urbane

Masurile luate de orasele amintite fac parte dintr-o tendinta la scara nationala, in conditiile in care mai multe centre urbane din peninsula incep sa se goleasca de localnici, in locul lor navalind ”turistii sau satudenti care, in mod egal, nu au respect pentru spatiul public”. Criza financiara din 2008 a favorizat si fenomenul delincventei urbane. In aprilie, Parlamentul a aprobat o serie de masuri care sporesc prerogativele politiei in perimetrele turistice stabilite de primarii. Contravenientii sunt amendati sau li se interzice prezenta timp de 48 de ore si chiar mai mult, daca continua sa faca probleme. Legea a fost insa criticata si calificata drept arbitrara vizavi de prezumtia de nevinovatie.