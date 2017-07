Italia invadeaza nordul Europei cu imigranti

Exasperate de faptul ca autoritatile europene nu ajuta la preluarea fluxului de emigranti si de faptul ca nu mai putin de 83.000 de persoane au ajuns din Africa pe coastele Italiei numai in prima jumatate a acestui an, guvernul acestei tari ia in calcul sa dea liber noilor veniti catre alte state membre UE.

Austria a reactivat in urma cu 2 saptamani controlul de granita la pasul Brenner, in acord cu ingrijorarile ca Italia nu va putea controla emigrantii veniti din Africa in ultimii ani. Nervii autoritatilor de la Roma sunt intinsi la maxim dupa ce autoritatile de la Bruxelles nu au dat niciun sprijin in ceea ce priveste preluarea unei parti a emigrantilor. Mai mult decat atat, un ministru din guvernul Paolo Gentiloni a enuntat ideea unor represalii fata de Europa. Miscarea considerata a fi o veritabila „optiune nucleara” ar fi acordarea de vize UE pentru 200.000 de emigranti si trimiterea acestora catre nord. Potrivit datelor furnizate de Organizatia Internationala pentru Migratie, in Europa au ajuns aproape 96.000 de persoane de peste Marea Mediterana, in intervalul 1 ianuarie – 29 iunie, dintre care nu mai putin de aproximativ 83.000 de emigranti au ajuns in Italia. Politicieni italieni au acuzat in aceasta primavara ca ONG-uri finantate de miliardarul american George Soros aduc africani in tara.