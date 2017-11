ISIS vrea capul lui Mos Craciun

Imaginea alaturata a devenit imediat virala, mai ales pentru ca gruparea terorista Stat Islamic a amenintat ca va ataca targurile de Craciun.

In imaginea socanta obtinuta de publicatia The Epoch Times, apare un calau care pare ca-l decapiteaza pe Mos Craciun, pe fundal fiind luminite si ornamente de Craciun. ”In curand la sarbatorile voastre!”, este mesajul pe care teroristii l-au scris in trei limbi: engleza, franceza si germana. Mesajul jihadistilor reprezinta un apel la actiune pentru adeptii grupului terorist de a efectua atacuri sangeroase in Europa. Imaginea a fost postata pe un site de propaganda al teroristilor. Si amenintarea pare foarte reala tinand cont ca, anul trecut, un camion a produs un accident in piata de Craciun de la Berlin. Julian Reichelt, redactorul sef al publicatiei germane Bild, a precizat ca piata era foarte aglomerata, multi oameni fiind la cumparaturi de cadouri. Totodata, el a spus ca accesul in piata al masinilor de mare tonaj este extrem de dificil si in nici un caz accidental. “Se pare ca se repeta scenariul de la atentatul din Nisa”, a mai declarat Reichelt. Poate, anul acesta, ISIS isi rateaza tintele!