ISIS, specialisti in stiri

Atentatul de joi seara de pe Champs-Elysees a fost rapid revendicat de gruparea terorista, via agentia Amaq, organ de presa al Daesh, care desfasoara o propaganda afisand o pseudoindependenta. Cum isi revendica Statul Islamic atentatele?

Atacul din Paris impotriva fortelor de politie a avut loc la ora 21. Inainte de ora 23, Amaq principalul canal media care difuzeaza revendicarile ISIS, a publicat o depesa asociind atacul cu gruparea terorista. La fel s-a intamplat si dupa atentatele din Nisa, din Germania. De fiecare data , mesajul Amaq era redactat in stil sobru, caracteristic agentiilor de presa clasice, utilizand termeni ca ”breaking” sau ”exclusive”, sunt citate ”surse interne din ISIS” iar textele sunt traduse in araba, engleza, franceza germana si rusa, in special. Espresii jihadiste partizane sunt evitate strict, explica Romain Caillet, specialist in islam, pe blocul sau ”Jihadologie”, gazduit de site-ul Liberation. Atacatorii nu sunt calificati drept ”soldati ai califatului” ci ”soldati ai Statului Islamic”. Dar, in spatele acestei aparente neutralitati, Amaq este de fapt strans legata de ISIS. Agentia a fost fondata de sirianul Riyan Mesh’al, fost responsabil al HalabNews.Net, un colectiv de activisti sirieni anti-Assad, spune Caillet. A devenit cunoscuta in 2014, in momentul in care conturile Twitter ale combatantilor jihadisti pe teren au fost suprimate, impreuna cu numeroase conturi arabofile care erau principalele surse de informatii cu privire la ISIS, chestiune care a starnit confuzie in randul militantilor si simpatizantilor dar si observatorilor. In dificultate, ISIS a avut ideea crearii agestei ”agentii”.

Stiri via Telegram

Treptat, Amaq a acoperit favorabil activitatea jihadistilor. Plecand de la un simplu site internet, a evoluat, creand conturi Twitter si Facebook, apoi aplicatii Android. Presa internationala a preluat masiv informatiile ”agentiei”, ridicand-o la rangul de voce a ISIS in ochii lumii si principalul canal de difuzare a revendicarilor gruparii teroriste. Deseori, modul de revendicare este acelasi. Amaq publica stirea ( preluata de mass-media, de specialistii in jihad care au construit retele sigure si stiu sa inlature falsele informatii care circula) pe retele sociale, apoi la postul de radio al ISIS, al-Bayan si in revista lor, Dabiq, publicata in mai multe limbi. Pentru a avea acces la stiri trebuie un abonament la contul Telegram al Amaq ( o aplicatie criptata frecvent folosita de jihadisti). Uneori apar si greseli iar ISIS se bazeaza si pe declaratii de presa pentru a-si intocmi comunicatele.

Combatantii sa arate dovezile

Avantajul Amaq este viteza. ISIS poate circula rapid informatiile online, dar au existat si revendicari tardive, cum a fost cazul atentatului cu camion din Nisa (36 ore) au celor din Paris, dupa 13 noiembrie. Revendicari tardive care au lasat timp presei sa speculeze si altora sa puna la indoiala responsabilitatea ISIS, subliniaza islamologul Mathieu Guidere, citat de Le Figaro. Iar unele revendicari au fost de natura sa puna la indoiala si identitatea teroristilor, starnind confuzie. Pentru a castiga timp, organizatia le-a cerut combatantilor izolati si comandidati de ISIS sa-si revendice direct actiunile, furnizad dovezi sub forma de materiale video, foto sau inscrisuri. Ceea ce au si facut unii teroristi. Insa o asemenea maniera de a revendica atacuri i-a facut pe observatori sa aibe dubii cu privire la apartenenta reala la ideile ISIS a unor combatanti izolati. Este foarte posibil ca un individ izolat sa comita un act terorist iar Daesh sa-l treaca in contul sau. Statul Islamic pierde teren constant. Revendicand atacurile teroristilor izolati, el continua sa existe in ochii lumii. Exista insa si alt aspect. Specialistii in jihad spun ca ISIS nu a revendicat niciodata un atentat de maniera oportunista, in conditiile in care ar fi putut sa-l faca. Ar fi periculos pentru credibilitatea gruparii teroriste si un fake news ISIS ar putea fi mina de aur pentru ”rivalul” direct al Statului Islamic, Al-Qaida.

Hop, un fake news

Doua ore dupa atentatul de joi de la Champs Elysees, ISIS a revendicat atacul, precizand ca a fost facut de Abu Yusuf al-Beljiki (Abu Belgianul). O rapiditate care lasa sa se inteleaga ca jihadistii au fost preveniti inainte si se aflau in contact cu Yusuf. Or, numele acestuia ridica intrebari cu privire la exactitatea ”stirii”. Principalul suspect in atacul de joi, Karim C. nu are legatura cu Belgia. S-a nascut in 31 decembrie 1977 la Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) et a trait la Chelles (Seine-et-Marne). Parchetul federal belgian a dezmintit de altfel orice legatura intre Abu Yusuf si atacul terorist de la Champs Elysees. ”Autorul este francez”, a declarat ministrul belgian de Interne, Jan Jambon.

