ISIS se reinventeaza in intreaga lume

Directorul Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) a declarat, ieri, la o conferinta de securitate internationala care a avut loc la Moscova, ca a obtinut informatii cu privire la negocieri intre Statul Islamic si alte grupari teroriste pentru a crea o retea globala.

Liderii Daesh si alte grupari teroriste sunt pe cale sa-si schimbe tactica, deplasand combatanti in Afganistan, Yemen si in Africa in scopul de a crea o mega structura terorista, a informat ieri directorul FSB, Alexandr Bortnikov. ”Sefii principalelor grupari jihadiste, ISIS, Front al-Nusra si restul structurilor teroriste deja existente, cum ar fi Al-Qaida, isi dau seama ca se afla in fata unei distrugeri complete, in zonele unde inainte isi exercitau dominatia”, a spus Bortnikov. De aceea, a urmat el, au procedat la infiintarea de zone fortificate si baze in aceste tari si pe continentul african. ”De fapt, este vorba de o noua retea terorista de mare anvergura”, a subliniat el. FSB a reiterat apelul edificarii unui front international antiterorist eficace, implicand elaborarea de norme comune pe baza carora se poate actiona eficient in aceasta directie.

loading...