ISIS se reabiliteaza cu sah si tigari

La Marea, localitate rebela din provincia Alep, ”Centrul sirian pentru lupta contra ideologiei extremiste” gazduieste 100 de fosti jihadisti originari din Siria, din Orientul Mijlociu, unii chiar din Europa de Est.

Centrul a fost inaugurat in 27 octombrie, cand combatantii ISIS, invinsi in majoritatea bastioanelor lor din Siria, au afluit spre nordul tarii, partial doar controlat de regim. Responsabilii centrului sustin ca finantarea este asigurata in parte de voluntari, fara a oferi alte detalii. ”Visam la un Stat Islamic, eram convins ca numai ISIS practica adevarata religie si restul lumii era alcatuita din necredinciosi. Astazi, invatam sa renuntam la convingerile noastre”, a marturisit Mohamad Haj (24 de ani) , care se alaturase ISIS in 2014. Mohammad si alti ex jihadisti urmeaza intense sesiuni de ”reabilitare”, facute in incercarea de a fi reintegrati in societate.

Unii jihadisti au venit aici din proprie initiativa, altii au fost adusi de rebelii sirieni.La Marea, exista trei categorii de ”pacienti”: combatantii care s-au alaturat pentru scurt timp ISIS, cei care au luptat multa vreme in gruparea terorista si strainii. Ex-jihadistii stau aici sase luni, perioada care poate fi prelungita. O evaluare permite daca persoana in cauza se poate reintegra in societate sau nu. Fostii combatanti fac sesiuni de terapie individuala sau colectiva, iau lectii de drepturi civice, psihologie, afirma psihoterapeutul Abdelkarim Darwich care incearca sa identifice factorii sociali care i-au impins sa se alature ISIS.

”Visez la viata civila”

Intre cursuri, ex-jihadistii iau masa impreuna. Li se aduc tigari si jocuri de sah, exact activitati pe care ei le interziceau civililor, cand erau membri ISIS. ”Niciodata n-as fi crezut ca voi deveni jihadist”, afirma Hawas al-Ali (26 de ani), care si-a parasit, anul trecut, meseria de bucatar sef in Irak pentru a se alatura politiei ISIS din Siria. ”Obiectivul meu era victoria islamului, dar apoi am vrut sa revin la viata civila, la copii mei”. Alt tanar, Ashrat Nasser (24 de ani) sustine ca este pregatit sa se reintegreze in societate. ”Dar ne va accepta cineva?”, se intreaba el. Printre straini se afla si un ucrainean, Muslim Gadzhimetov. In 2016, s-a alaturat ISIS trecand prin Turcia. In acest an a fost arestat si plasat in detentie de rebelii sirieni care ulterior l-au trimis la Marea. ”Vreau sa revin la viata civila, visez mereu viata civila”, spune Muslim.