ISIS da mana cu Al-Qaida

Vicepresedintele irakian a declarat ca reprezentantii Daesh si Front al-Nusra au inceput negocieri pentru a da mana, in momentul in care armata irakiana strange latul in jurul teroristilor Statului Islamic din orasul irakian Mosul.

”La ora actuala au inceput aceste discutii (…) Exista tratative si un dialog intre emisarii liderului ISIS, Abu Bakr al Baghdadi si ai liderului Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri”, a declarat vicepresedintele irakian, Iyad Aallaoui intr-un interviu acordat Reuters, referindu-se la surse de informatii irakiene. Oficialul irakian nu a precizat insa despre ce cooperare intre Daesh si Front al-Nusra (ramura siriana a Al-Qaida) este vorba, la presiunea operatiunii armatei irakiene de eliberare a orasului Mosul, fief al jihadistilor. Lansata in 17 octombrie 2016, aceasta ofensiva a permis fortelor guvernamentale sa reia controlul asupra mai multor cartiere din acest cel de-al doilea mare oras al tarii. La ora actuala trei cartiere din vestul orasului se mai afla in mainile Daesh. Potrivit estimarilor ONU, 500.000 de civili sunt prinsi in capcana si nu pot parasi orasul din cauza luptelor. Teroristii, al caror numar nu depaseste 1000 de persoane, ii folosesc pe civili ca scuturi umane impiedicand astfel armata irakiana sa avanseze.