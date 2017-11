ISIS a primit 500.000 de dolari de la Lafarge

Anchetatorii incearca sa afle daca responsabilii cunoscutului fabricant de ciment erau la curent cu taxele de protectie pe care le platea Lafarge pentru a fi lasata sa produca in Siria, in teritoriile controlate de Statul Islamic.

Aceasta suma ar fi fost varsata de filiala siriana a Lafarge catre ISIS, in perioada iulie 2012 si septembrie 2014, potrivit unui raport al cabinetului american Baker McKenzie. Acesta indica faptul ca Lagarge a varsat nu mai putin de 5,56 milioane de dolari ”cu titlu de donatii catre numeroase factiuni armate locale din Siria, inclusiv Statului Islamic”. Gruparea terorista ar fi incasat ”cel putin 509.694 dolari”. Din iunie, o ancheta condusa de trei judecatori de instructie din cadrul parchetului antiteriorist din Paris, va determina daca Lafarge a trimis sau cu sume importante de bani mai multor grupari, inclusiv ISIS pentru a fi lasat sa-si continuie activitatea in perioada 2013-2014 la fabrica de ciment de la Jalabiya (nordul Siriei) in ciuda conflictului din aceasta tara. Ancheta va stabili si daca conducerea din Franta a Lafarge-care a fuzionat in 2015 cu Holcim (Elvetia) stia de aceste taxe de protectie si de pericolul in care i-au pus pe angajatii sirieni de la fabrica din Jalabiya. Insa, potrivit raportului cabinetului Baker McKenzie, ”o mare parte a conducerii grupului Lafarge cunostea situatia”. Intr-un email trimis in septembrie de directorul de securitate al companiei Jean-Claude Veillard evoca faptul ca a fost intrebat pe aceasta tema de directoarea juridica: „I-am atras atentia ca si ea facea parte din comitetul de securitate si ca vorbeam despre aceste subiecte de aproape trei ani”. Mai multi angajati ai Lafarge care au lucrat in Siria au fost audiati in aceasta saptamana.