Isarescu: „La scoala, bancheri!”

Suparat ca, prin banci, se tot da vina pe normele BNR, Mugur Isarescu ii trimite pe bancheri sa se mai scoleasca oleaca. Vorba unui care nu iubea deloc bancile: „Invatati, invatati si iar invatati!”. Semnat, Lenin.

„Angajatii de la ghiseele bancilor, in 90% din cazurile in care nu au o explicatie, spun ca normele Bancii Nationale nu ii lasa sa faca anumite lucruri, desi nu este adevarat, astfel ca bancile din Romania trebuie sa isi asume, din ce in ce mai mult, specializarea continua a angajatilor”, a declarat, ieri, Mugur Isarescu. „Voltaire a chemat odata niste copii pe la el si acestia l-au rugat sa spuna o poveste cu banditi. Voltaire a inceput asa: <<A fost odata un bancher>>. Pare sa fie o gluma sinistra pentru bancheri, dar asa sunt. Bancile trebuie sa fie intelese corect de catre societate. Este vital. Si Lenin cand a schimbat sistemul a spus: ocupati bancile, averile si posta. Nu e de gluma aici. Vorbim despre datoria dumneavoastra de a vorbi pe intelesul oamenilor despre cat de important este sistemul bancar”, a subliniat guvernatorul, inainte de a pune punctul pe i: “Am nevoie de un nou stadiu de profesionalizare a resursei umane din banci. Nu am mostenit de la comunism bancheri. Ne trebuie programe obligatorii de pregatire, nu numai in-house, ca le-ati dezvoltat destul. Sa nu va suparati pe mine. Nu aveti incotro. La scoala! Incepem cu noi. Si cu cei de la Banca Nationala, sa nu fie suparare, si noi trebuie sa… bineinteles ca nu suntem bancheri comerciali”. Concluzia? La scoala, bancherilor-banditi!