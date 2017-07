IPS Teodosie ramane sub control

Magistratii Curtii de Apel Constanta au respins cererea arhiepiscopuluiTomisului de revocare a controlului judiciar instituit in cazul lui in dosarul in care prelatul este invinuit de obtinerea pe nedrept a unor fonduri europene.

Instanta a decis ca inalta fata bisericeasca sa ramana sub control judiciar inca 60 de zile de acum inainte. Cum decizia nu este una definitiva, Teodosie mai are o sansa la Curtea Suprema, unde poate declara recurs. Oricum, decizia luata ieri de magistratii constanteni este o noua palma data bisericii, care se confrunta in prezent nu numai cu procesul in care Teodosie este acuzat si judecat pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete in vederea obtinerii pe nedrept a unor fonduri europene, ci si cu scandalul sexual monstru iscat in jurul episcopul de Husi, Corneliu Barladeanu. Bomboana pe coliva, ca sa ramanem in domeniu, a pus-o insa o stire de ultima ora, conform careia staretul unei cunoscute manastiri a fost inregistrat in timp ce ii facea propuneri hai sa le numim indecente unui calugar. Fapt care va zdruncina fara doar si poate o data in plus Biserica, greu incercata in zilele noastre din cauza poftelor unor preoti nestapaniti si neaveniti.