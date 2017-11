iPhone X nu rezista la frig

O noua problema pentru varful de gama de la Apple: mai precis, ecranul telefonului de peste 1000 de euro nu mai raspunde la comenzi cand este folosit la temperaturi scazute.

Mai multi posesori de iPhone X, locuitori ai regiunilor reci de pe glob, s-au plans pe reteaua Reddit ca ecranul telefoanelor nu raspunde la niciun fel de comenzi, dupa „doar doua secunde” din momentul in care ies afara in frig. Defectiunea se remediaza imediat atunci cand acestia revin in casa. Compania Apple a anuntat ca problema ii este cunoscuta si ca rezolvarea ei va veni odata cu viitorul update al sistemului de operare, fara a preciza cand va deveni disponibil. Site-ul oficial Apple precizeaza ca dispozitivele sale functioneaza optim la temperaturi cuprinse intre 0 si 35 de grade. Alti utilizatori(putini, ce-i drept)au mai reclamat ca ecranul afiseaza permanent o dunga verde, considerata un posibil defect de productie. iPhone X, al carui nume se pronunta „iPhone Ten”, pentru ca modelul marcheaza a 10-a aniversare a smartphone-urilor create de Apple, a fost lansat simultan in 50 de tari, in 3 noiembrie, cu preturi cuprinse intre 1000 si 1376 de dolari.