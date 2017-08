iPhone irita pielea

Sute de mii de iPhone-uri au fost rechemate in fabrica, dupa ce au provocat arsuri chimice si iritatii ale pielii.

O linie de iPhone-uri a fost rechemata in fabrica, dupa ce mai multi clienti s-au plans ca s-au trezit cu iritatii de piele cauzate de telefon. Este vorba despre telefoanele in ale caror carcase se afla sclipici lichid. In cazul in care plasticul se crapa sau se rupe, iar lichidul ajunge in contact cu pielea, acesta poate cauza iritatii, arsuri sau umflaturi. „Un client a raportat cicatrici permanente cauzate de arsuri chimice, iar alt client a raportat umflaturi ale pielii pe picior, fata, gat, piept si maini”, a scris Comisia pentru siguranta Produselor de Consum din SUA intr-un comunicat de presa. Telefoanele au fost rechemate din SUA, Canada si Mexic. Numai in SUA au fost vandute circa 263.000 de telefoane din aceasta gama. Majoritatea au carcase de brand precum Victoria’s Secret, Henri Bendel sau Tory Burch. MixBin Electronics, compania care a realizat aceste carcase, a anuntat ca cei care au cumparat telefoane din aceasta gama isi vor primi banii inapoi. Telefoanele au fost vandute online prin Amazon.com, GetMixBin.com, henribendel.com sau victoriassecret.com, dar si de la magazinele Henri Bendel, Nordstrom Rack, Tory Burch sau Victoria’s Secret, din SUA, Canada si Mexic.