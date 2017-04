iPhone 8, megalovitura Apple

Dupa lansarea Samsung Galaxy S8, presa internationala priveste cu interes la mutarea pregatita de Apple, principalul competitor al sud-coreenilor in piata telecom.

Potrivit celor mai noi informatii prezentate pe surse, principala noutate adusa de noul iPhone 8 o va reprezenta display-ul extins pe aproape toata suprafata frontala. Apple va lansa, in septembrie, in noul sediu Apple Park din Cupertino (California), trei modele de iPhone 8, de 4,7 inchi, 5,5 inchi si 5,8 inchi, primele doua cu ecrane standard, LCD, iar cel de-al treilea cu un display OLED, o camera mai buna si 3 GB de RAM. Cele trei telefoane vor semana ca doua picaturi de apa cu modelele Android Samsung Galaxy S8 si LG G6, avand in vedere ca designerii de la Apple propun un layout similar telefoanelor cu Android – ecran mare, extins pe toata suprafata telefonului si un buton virtual de Home, care il va inlocui pe cel fizic. Butonul de TouchID va fi mutat pe spate, la fel ca la Galaxy S8. Cel mai spectaculos va fi, fara indoiala, modelul de 5,8 inchi. Lansat la 10 ani distanta de la primul iPhone, modelul premium iPhone 8, care ar urma sa coste peste 1000 de dolari, va avea o carcasa din sticla, senzor de recunoastere faciala si incarcare wireless. In privinta camerelor, noile modele iPhone 8 ar urma sa vina cu una de selfie, de 4 MP, si o alta dual-lens de 16 MP, cu stabilizare optica. Telefoanele vor inregistra si reda clipuri la rezolutie 4K.