Ionut Misa, pe faras

Premierul Tudose s-a saturat de Ionut Misa, ministrul de Finante care ridica periodic poporul in capul Guvernului.

Conform unor surse politice, demiterea lui Misa a constituit principalul subiect abordat de Mihai Tudose si Liviu Dragnea in timpul intalnirii care a avut loc, luni seara, la vila Lac 1. Desi Ionut Misa a excelat de-a dreptul prin promovarea unei politici fiscale haotice si lansarea in spatiul public a unor masuri care au infuriat atat sindicatele cat si patronatele, Liviu Dragnea se tinea tare a doua zi dupa intalnire, cand afirma ca Misa nu va fi schimbat din fruntea Finantelor. Profitand de pozitia lui Dragnea, Victor Ponta nu a ratat ocazia de a baga un nou fitil intre liderul PSD si premier prin lansarea unui nou scenariu: ”Misa ii face jocul lui Dragnea sabotandu-l pe Tudose”. Dincolo de orice speculatii si fitile, Mihai Tudose in mod cert nu mai este dispus sa-l tina pe Misa in echipa sa din moment ce discutia referitoare la soarta acestuia a fost reluata, tot in prezenta lui Dragnea, ieri dupa-amiaza, la Guvern. Iar ca dovada ca lucrurile au avansat fata de discutia de luni seara, sursele au avansat de aceasta data si un nume de posibil inlocuitor al actualului ministru al Finantelor: Tiberiu Mavrodin, secretar de stat la Finante in prezent. Varianta plauzibila cata vreme Mavrodin este si doctorand al Academiei Nationale de Informatii – calitate care il avantajeaza in mod cert pentru accederea intr-o functie de ministru intr-o tara in care ”serviciile” au demonstrat cu varf si indesat ca ele fac si desfac totul.