Ion Iliescu, mesaj la moartea Regelui Mihai: Relatia noastra nu a fost simpla

In ziua in care Regele Mihai a parasit aceasta lume foarte multi actanti ai scenei politice au ales sa transmita public mesaje de compasiune si de regret. Printre ei, si primul presedinte al Romaniei de dupa 1989.

“Am aflat cu tristete vestea incetarii din viata a fostului suveran al Romaniei, Mihai I. Viata sa, intr-un secol agitat, plin de violente si de schimbari dramatice, nu a fost nici simpla, nici usoara. Si-a facut datoria cu onoare, a luat decizii determinante pentru viitorul tarii, in conditii dintre cele mai dificile”, noteaza Ion Iliescu, intr-o postare pe blogul sau.

Fostul sef al statului lauda patriotismul fostului suveran si sustinerea pe care a acordat-o statului roman in perioada de pana la accederea in UE si NATO. “A dovedit un exemplar patriotism in anii grei ai exilului. Revenit in tara, dupa schimbarile din decembrie 1989, a trecut peste dezamagiri si momente dificile si a devenit avocatul Romaniei in efortul ei de integrare europeana si euroatlantica. A fost un exemplu de responsabilitate politica si civica”, transmite fostul presedinte, care admite ca “relatia noastra nu a fost simpla, in vremurile agitate ale inceputului tranzitiei”, notand, totodata, ca “ratiunea si sensul servirii interesului public, indiferent de pozitia in care ne aflam, au fost mai puternice, si, impreuna, am reusit sa transmitem catre partenerii nostri un mesaj puternic, de asumare a valorilor comunitatii europene”.