Iohannis vrea sa stopeze fabrica de diplome

Presedintele a trimis Parlamentului legea care modifica legislatia in domeniul educatiei, cercetarii si formarii profesionale, pe motiv ca unele dintre schimbarile aduse sunt de natura sa afecteze calitatea invatamantului.

Una dintre modificarile reclamate de Klaus Iohannis vizeaza o tema sensibila in tara noastra – doctoratele. Desi modul in care se iau doctoratele a generat deja multiple scandaluri, parlamentarii au gasit de cuviinta sa imbarlige cat pot de mult legea care reglementeaza domeniul – fapt sanctionat de seful statului. Concret, Iohannis reclama ca, in urma modificarilor aduse, din lege nu mai rezulta ”cu claritate” daca standardele elaborate de Ministerul Educatiei Nationale pentru acordarea calitatii de conducator de doctorat sunt standardele minimale si daca standardele aprobate de senatele universitare sunt suplimentare. In plus, presedintele atrage atentia si asupra evaluarii efectuate la nivelul Institutiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), o evaluare care ”mareste considerabil autonomia universitatilor, dar prezinta probleme in cazul universitatilor cu o diversitate ridicata a domeniilor in care functioneaza scolile doctorale, intrucat scade nivelul de control al calitatii ce poate fi asigurat prin acest tip de evaluare”. Urmarea: o evaluare la nivel de IOSUD nu poate aprecia adecvat caracteristicile specifice domeniilor de doctorat si capacitatea institutionala de a organiza studii doctorale in mai multe domenii, fapt care poate duce la accentuarea bulibaselii existente in prezent in domeniul doctoratelor. Situatie pe care Klaus Iohannis spera sa o evite prin trimiterea legii de modificare in Parlament, in vederea reexaminarii.