Iohannis vrea al doilea mandat cu forta

Incep sa se limpezeasca apele, cat de cat, astfel ca strategia lui Klaus Iohannis, aia care e, atata cata este, iese la suprafata. Sunt sigur ca nu se va da in laturi de la mijloace neortodoxe pentru a pune mana, din nou, pe putere. Oricat de mult ar perora pe tema asta, incercand sa demonstreze contrariul, nu prea vad pe cine ar convinge. Auditoriul lui de buna calitate scade vertiginos de la o zi la alta, iar imaginea lui reala este tot mai sifonata.

Nu numai teoretic, dar si practic, Iohannis nu se mai poate baza pe vreo forta politica apta sa-l readuca in centrul atentiei si care sa faca din el candidatul cu cele mai mari sanse de a castiga mandatul din 2019.

Circ in fiecare zi

USR si partidul lui Basescu nu sunt forte politice. Sunt doar niste partide minuscule numeric, cu ideologii in contratimp fata de nevoile Romaniei, ajunse in Parlament din greseala. PNL, de asemenea, nu este o forta politica, si asta nu de acum. Din el a ramas doar firma si un kilogram de lozinci sterpe, care l-ar face pe Bratianu sa se rasuceasca in mormant, de rusine. Platforma Romania 100, care e pe cale sa zamisleasca un partid dupa stradaniile lui Ciolos, va scoate pe piata o formatiune la care ne vom uita perplecsi: e o nastere nereusita sau un avort perfect? Liderii acestor incercari fara succes pe scara evolutiei politice, fosti sau actuali, au ajuns in faza in care starnesc ori rasul, ori mila. Nu au carisma, sunt sterpi in idei, iar unora le atarna de coada tot felul de tinichele. Pentru ei, opozitia se rezuma la a spune nu oricarei initiative si a face scandaluri in Parlament. In fond, doar niste spectacole grotesti de natura a stimula si mai tare strada, care oricum sta sa explodeze.

„Romanii mei”

Este evident ca asemenea grupari nu ii pot oferi lui Iohannis sprijin politic, ci doar o imensa masina de zgomote, caci pe asta se bazeaza strategia lui. Partidul pe care Ciolos mizeaza urmeaza sa-i adune pe toti cei dezamagiti de prestatia USR, partidul artificial. Mai concret, strada. Conflictele vor curge garla, iar la ele – sa nu mire pe nimeni – se vor asocia PNL si USR sau, mai bine zis, ce va mai ramane din el, din ultimul. Pe Iohannis nu il deranjeaza nici cat negru sub unghie de unde vin voturile, atat timp cat numarul lor va fi indestulator pentru a obtine al doilea mandat. Il va cultiva in continuare pe Ciolos, va stimula la fel ca si pana acum furia strazii si va fructifica la maximum simbioza USR-protestatari de oriunde si de orice fel. Chiar daca se va ajunge la conflicte, pe el il avantajeaza, caci deja este in faza in care toarna gaz pe foc si fara a deschide gura. Este limpede ca se va baza pe forta strazii, alintata cu „romanii mei”. Ca trupele de asalt din Parlament sunt aproape identice cu cele din Piata Victoriei, diferind, pe ici, pe colo, doar maniera de abordare, iarasi nu il deranjeaza. Vrea cel de-al doilea mandat si cu asta gata. Iar asta e abia inceputul, inca nu am vazut totul.