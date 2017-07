Iohannis, vizita de lucru in tinuta sexi

Vizita facuta de Klaus Iohannis, ieri, la baza militara Mihail Kogalniceanu, a avut un rasunet neasteptat in randul sexului frumos. Sex ale carui reprezentante au cazut pe spate in fata unui Iohannis drept ca bradu’, imbracat intr-o tinuta lejera de un alb stralucitor si dotat cu niste ochelari de soare trendy-flendy.

Renuntarea la scortosenia obisnuita le-a dat gata pe doamne. ”Elegant, cu pieptul inainte, privirea sus.Asta da atitudine”, s-a entuziasmat instantaneu o internauta. ”Cel mai sexy locatar de la Cotroceni de pana acum” a supralicitat alta, asta in timp ce alte mesaje laudau prestanta actualului sef de stat, ba chiar ii indemnau pe pesedisti ”sa ia aminte”. Corului laudatorilor s-a alaturat in scurta vreme si prima doamna a tarii, care a raspuns comentariile pro-Iohannis postand un emoticon cu inimioare – operatiune salutata evident cu sute de like-uri. Date fiind ravagiile facute de noul look al lui Iohannis pe Facebook este inutil poate sa adaugam ca presedintele s-a declarat placut impresionat de nivelul ridicat de pregatire al militarilor romani si straini aflati in baza Kogalniceanu. De asemenea, nu este de mare interes nici faptul ca Iohannis si-a schimbat doar parul nu si naravul, respectiv a expediat dupa cunoscutul obicei toate intrebarile care i-au fost puse de ziaristi pe temele sensibile, gen soarta Codrutei Kovesi, de exemplu. n (S.B.)