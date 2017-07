Iohannis, viral de vara

Ca de obicei, pentru Klaus Iohannis serviciul este serviciu, vacanta este vacanta, excursia de weekend tot escursie ramane, iar alaiul catre magalopolisul Sibiu tot prin zona asta se invarte. Atat de des si atat de mult, incat nu mai deosebesti serviciul de vacanta. Nu stiu cum de nu le incurca.

Presedintele a fost din nou acasa. E normal, zic eu. Dupa doua, trei zile de munca, e nevoie de repaus in urmatoarele patru zile. O fi avand el conditie fizica, dar cum sa reziste la atata odihna?

Reclama la biciclete?

Iohannis la munte. Poza. Iohannis pe un munte. Poza. Iohannis cu niste turisti. Poza de grup cu sepepisti deghizati in montaniarzi. Iohannis cu un singur turist. Asta macar era tefelist de Piata Victoriei, autentic. Iohannis cu hanorac, Ioahnnis cu sotia. Sotia nu era deghizata in admiratoare, era chiar ea. Din panoplia de amintiri cu Iohannis lipsea poza pe bicicleta. Cu genunchii lui de tenisman la vedere, de sub bermude. Si cu doi sepepisti care faceau reclama la alte biciclete si la ochelarii de soare. Mai aflu si ca domnul presedinte s-a excursionat spre Cindrel. Sau la Cindrel, acelasi drac. Pe drum, extrem de elegant, i-a salutat pe toti trecatorii. Or fi fost turisti sau oameni ai muncii scosi pe traseu sa-l intampine? Si sa-l aplaude. Cert, nu erau de la IMGB. Fabrica s-a vandut demult si turistii de protocol au emigrat. Probabil ca urmatoarea „ieseala” o sa fie pe la vreo stana. Acolo nu a fost. Sau nu ne-a aratat noua. O stana cu ciobani autentici, cu tundre antiglont si mamaligi din malai de import, 6 lei juma’ de kil, patru portii in cinci minute.

Campanie electorala cu ciorba de perisoare

Ca Iohannis s-a dus sa se relaxeze e foarte bine. In prima zi dupa duminica, marti adica, va ajunge din nou la Cotroceni, unde va trebui sa-si faca bagajele pentru joi seara, cand va pleca la ciorba de perisoare a doamnei Carmen. Cat sa stea si ea singura? Stirea zilei de ieri a fost, insa, ca domnul presedinte a fost cu bicicleta la sau spre un munte si a salutat trecatorii pe drum. Are legatura cu degringolada politica sau cu saracia din Romania? Cu campania electorala la care a furat startul? Are legatura cu politica externa? Sau tot cu campania electorala? Zambetul lui calm si linistit arata ca in tara toate lucrurile merg bine. Si ca se simte sigur, inca de pe acum, de rezultatul alegerilor pe care le va castiga in 2019. Asta cu atat mai mult cu cat se bucura de sustinerea americanilor care nu au mers la Cindrel, dar pot veni daca au chef. Sau la ciorba de perisoare a doamnei Carmen. Oficial, inca n-a inceput. Dar campania subtire cu perisoare se tine. Sau cu stiri despre bermudele si politetea lui Iohannis.