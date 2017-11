Iohannis, tu de partea cui esti?

Ma uit de ceva vreme la Iohannis si incerc sa-mi dau seama ce fel de joc face. Afara, zambeste ca la un casting pentru reclamele la pasta de dinti. Amabil, cu atitudine prietenoasa, de sa juri ca el chiar a suferit de dorul alora. Acasa, in schimb, e cu gura punga cand da nas in nas cu Dragnea sau Tariceanu. In cel mai fericit caz, zambeste stramb sau fals, depinde cum i-o cer interesele. Ma intreb, insa, cum a zambit cand a citit raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare si verificare in domeniul Justitiei si luptei impotriva coruptiei?

Ca sa fiu sincer, nu cred ca a zambit, ci si-a frecat palmele de multumire ca, uite, tocmai i s-a facut cadou o noua bata cu care sa dea la cap coalitiei PSD-ALDE.

Biblia Comisiei Europene

Nu a renuntat, sub nicio forma, la idealul lui de Romanie moderna, europeana si puternica. Foarte frumos. Si noi vrem la fel. Numai ca, in viziunea lui, o astfel de Romanie trebuie sa fie fara PSD si ALDE, care nu au ce sa caute la guvernare. De cum a intrat in posesia raportului MCV, a aruncat primele sageti otravite. Nu are nicio importanta ca opiniile Guvernului difera radical de cele ale lui. Raportul, dupa el, este un semnal de alarma serios la adresa guvernantilor. Mai mult, daca modificarea legilor Justitiei se va desfasura pe aceeasi directie ca in prezent, e clar ca Romania va face pasi inapoi in ceea ce priveste functionarea sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei. Recunosc, e posibil sa ma balbai cand spun Tatal Nostru, dar vorbele astea cu Justitia, cu statul de drept si cu anticoruptia le spun fara greseala, de cate ori le-am auzit. Si mai ales de cate ori m-au plictisit. Si stai, ca n-a terminat. E de acord cu ce spune Comisia Europeana, fara rezerve. Ca, vezi Doamne, nu se poate modifica legislatia fara sa participe tot sistemul judiciar, de ale carui opinii trebuie sa se tina cont.

Dam spaga si semaforului

Ca avizele, in general, sunt consultative, pe el nu-l intereseaza, dupa cum se vede. Ca legile sunt facute de Parlament, iar pare ca nu-l intereseaza. Daca le-ar putea face procurorii si judecatorii ar fi ideal pentru el. Naiba stie ce nebunie ar iesi de aici, dar sigur urmatoarele rapoarte MCV ar fi favorabile. De ce? Pentru ca s-a facut voia stapanului. Si al nostru, si al lui. In loc sa depuna staruinte pentru a gasi modalitatea eleganta de a fi mediator, Iohannis se situeaza a priori de partea unei Justitii care, ce sa vezi, e tot mai acuzata de abuzuri, de jocuri partizane, de schimbari bruste de atitudine si de simpatii care nu-si gasesc locul in breasla. Afara, Iohannis nu rateaza niciun prilej sa vorbeasca despre coruptia din Romania. Atat de mare si de exagerat descrisa, de parca romanii, am mai spus-o, ar fi in stare sa dea spaga si la semafor numai ca sa treaca pe rosu. Ce impresie lasa cand el, ca presedinte, isi ingroapa propria tara in cuvinte care ar fi putut fi mai chibzuite? Ca Romania e profund corupta! De ce ne-ar privi Comisia Europeana altfel? Daca acum, la putere s-ar fi aflat PNL & Comp, Iohannis nu ar mai vedea coruptie, iar statul de drept ar fi cum trebuie. Cum trebuie sa-i vina lui bine, ca un costum de nunta. Asta arata limpede nu ca se situeza de partea liberalilor – hai da-o dracu’ de impartialitate, domnu’! – ci de partea acelei Europe careia socialistii ii put. Rau de tot. O fi si asta o soricarie politica.