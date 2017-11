Iohannis si Tudose, la sedinta CSAT de la Cotroceni

Seful statului si cel al Guvernului se vor afla, in mai putin de o ora, sub acelasi acoperis.

Mai exact in aceeasi sala de la Cotroceni, in cadrul careia urmeaza sa aiba loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, intrunire pe agenda careia se afla subiecte precum “planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2018” si “stadiul indeplinirii Planului de actiune pentru implementarea deciziilor Summitului NATO de la Varsovia”, din cate anuntau, zilele trecute, reprezentantii Presedintiei.

Sedinta CSAT-ului urmeaza sa inceapa la ora 12. Ramane de vazut daca la final se vor face declaratii si pe tema recentului mesaj formulat dinspre Departamentul de Stat american, pe tema modificarilor legilor Justitiei.

sursa foto: presidency.ro