Iohannis si-a pus geaca rosie ca sa goleasca puscariile

Oricat ai vrea sa te feresti de ideea asta, tot aici ajungi. Criminalii, talharii, violatorii si restul ies din puscarii pentru ca asa a vrut Iohannis. N-au decat sa se dea de ceasul mortii liberalii de pripas ai lui Orban, USR cu noul ei presedinte cu tot, miscatii popular ai lui Basescu, Platforma lui Ciolos si Strada suprapopulata de ONG-uri si revoltati fara busola. Si-au facut-o cu mana lor si acum degeaba urla care prin Parlament sau care pe unde mai apuca.

Nici PSD nu cred ca a gandit asa de bine lucrurile, dar asa au cazut zarurile, in favoarea lui. Aproape ca nu mai conteaza ca Ordonanta 13 a fost considerata legala. Degeaba mai bate Ioahnnis moneda pe ea, adevarul este cu totul altul, vizibil si pentru neaveniti.

Efectul de bumerang

Celebra Ordonanta, sa ne aducem aminte, nu promova gratieri si amnistii pentru clientela politica a PSD, asa cum sustinea Iohannis. Nu se salvau coruptii cu care presedintele ne impuia capul, aratand cu degetul tot spre social-democrati, si nici nu se aranjau dosarele lor incat sa scape de pedeapsa. Dimpotriva, Ordonanta prevedea ca nimic nu devine operabil, gratiere sau amnistie, in materie de coruptie si faptele conexe. Mai mult, pana nu se achita prejudiciul, nici nu aveai ce sa discuti. Dincolo de asta, infractiunile comise prin violenta nu beneficiau nici de gratiere, nici de amnistie. Iohannis, insa, a fortat nota la maximum si a aparut in mijlocul protestatarilor cu geaca lui rosie si a turnat gaz pe foc, incitand masele. Un gest nu nepotrivit, ci total in afara demnitatii publice a celui care trebuia sa medieze, nicidecum sa instige. Greu de spus ce a urmarit prin neghiobia asta. Sa arate cine este, sa-si demonstreze autoritatea, sa se vada cum este el de cealalta parte a baricadei politice? Avea un alt Guvern scris pe vreo lista de mana? Scopul urmarit de el, oricare ar fi fost, a avut efect invers. Mai marii UE, chiar daca el n-o sa o recunoasca vreodata, l-au taxat drastic.

O galusca greu de inghitit

Nu a fost insa singurul efect fara beneficiu pentru Iohannis. Si asta pentru ca, intre timp, s-a mers pe repede inainte, atat cat s-a putut, cu legile Justitiei. Perspectiva unor amenzi uriase din partea CEDO pentru conditiile de detentie nu au fost si nu sunt de ignorat. Nu le plateste nici Iohannis, si nici sustinatorii lui nu dau vreun semn ca ar vrea sa o faca. Modalitatea cea mai simpla de decongestionare a penitenciarelor a fost Legea recursului compensatoriu, care prevede o reducere a pedepsei cu sase zile la o luna de detentie in conditii foarte grele. Adica, alea pe care le stim cu totii. Numai ca aici nu se mai tine cont de infractiunea comisa, caci puscaria e la fel de grea si de urata pentru toata lumea. Nu exista celule cu sauna si jacuzzi, ca sa se faca vreo diferentiere. Este aceeasi mizerie si batjocura peste tot, fara deosebire. ONG-urile sorosiste n-au decat sa faca scandal in strada cat vor, cu tot cu partidele care le sustin si cu Iohannis in mot. Este rezultatul pe care ar fi trebuit sa-l prevada. Chiar si Iohannis ar fi trebuit sa se gandeasca la asta, ca tot bate el moneda pe predictibilitate in orice discurs. S-a dovedit ca geaca lui rosie a avut efect invers. Nu a mobilizat pe nimeni, ci doar l-a ajutat pe Tudorel Toader sa puna lucrurile pe un fagas normal. O galusca greu de inghitit pentru Iohannis.