Iohannis sesizeaza CCR in legatura cu legea privind modificarea Statutului functionarilor publici

La aproape doua saptamani de cand actul normativ ajungea pe masa sa, in vederea promulgarii, presedintele a decis trimiterea catre Curtea Constitutionala a unei sesizari de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Un anunt in acest sens a fost facut luni, din directia Cotrocenilor. “Avand in vedere obiectul de reglementare, precum si continutul normativ, consideram ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici contravine prevederilor art. 1 alin. (3) – (5), art. 16 alin. (1) si art. 54 alin. (2) din Constitutie si, in consecinta, este neconstitutionala pentru motivele prezentate in continuare”, se mentioneaza in comunicatul Presedintiei, in care sunt detaliate si motivele pentru care s-a formulat aceasta sesizare, un aspect vizand “abrogarea suspendarii raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata incalca dispozitiile art. 1 alin. (3) si (4), art. 16 alin. (1) si art. 54 alin. (2) din Constitutia Romaniei”.

sursa foto: Facebook