Iohannis: Romania beneficiaza de un potential imens in agricultura

In mesajul pe care l-a transmis joi dimineata, la deschiderea oficiala a targului international gazduit de Romexpo, primul om in stat a adus in discutie, printre altele, potentialul agricol al Romaniei si a facut trimitere si la nevoia unei promovari “in mod inteligent” a produselor autohtone, astfel incat acestea sa devina “tot mai apreciate”, nu doar in tara, cat si in afara.

“Am toata convingerea ca Romania beneficiaza de un potential imens in agricultura, pe care insa trebuie sa il valorificam in mod inteligent si durabil. Romania detine a sasea cea mai mare suprafata agricola din Uniunea Europeana, suntem in primii 10 exportatori de grau si porumb la nivel global, avem tot ceea ce ne trebuie pentru ca tara noastra sa se impuna ca o veritabila forta in domeniul agricol si alimentar. Dar pentru ca acest lucru sa se intample, trebuie recuperate intarzierile si eliminate unele neajunsuri”, a transmis presedintele.

Totodata, Iohannis a transmis si un mesaj catre guvernanti. “Doresc sa vad ca Guvernul incurajeaza fermierii mici si mijlocii sa se asocieze, pentru ca ei sa devina mai competitivi, mai productivi si, astfel, sa iasa din capcana agriculturii la scara mica”, a mai spus Klaus Iohannis.

sursa foto: Facebook/Klaus Iohannis