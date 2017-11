Iohannis, reactie la raportul MCV: un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont”

Dupa ce in prima faza ministrul Justitiei avusese un punct de vedere public pe marginea concluziilor exprimate in cadrul celui mai recent raport al Comisiei Europene, privind Mecanismul de cooperare si verificare in sfera justitiei si a luptei anticoruptie, de aceasta data o reactie a venit dinspre Cotroceni.

Este vorba despre un semnal transmis prin intermediul unui comunicat de presa, din care aflam ca presedintele considera ca raportul “reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont. Daca actiunile Guvernului si Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a legilor justitiei vor continua in aceeasi directie ca si pana acum, Romania va face pasi inapoi in ceea ce priveste functionarea sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei”, se mentioneaza, printre altele, in mesajul dinspre Cotroceni.

Daca anterior ministrul afirmase ca “raportul constata progresele realizate in privinta majoritatii recomandarilor” , din comunicatul Presedintiei rezulta ca “in cel publicat astazi, Comisia Europeana arata ca doar una dintre cele 12 recomandari este implementata satisfacator si doar la alte 3 recomandari s-au inregistrat progrese reale”.

Totodata, in comunicat se mentioneaza ca “presedintele Klaus Iohannis atrage atentia ca intregul efort facut de Romania pentru intarirea reformelor in domeniul justitiei si combaterea coruptiei poate fi periclitat de actiunile unor oameni politici care refuza sa accepte ca datoria lor este sa lucreze in slujba cetatenilor si nu a unor interese partizane sau de grup” si “reitereaza faptul ca va uza de toate atributiile sale constitutionale pentru a asigura independenta justitiei si un stat de drept functional. Aceasta este viziunea unei Romanii europene puternice, sustinuta prin vot de milioane de cetateni”.

sursa foto: Facebook/Klaus Iohannis