Iohannis, prins intre rege si ”penali”

Dupa ce au au dat-o, saptamana trecuta, din reculegere in injuraturi, politicienii ar putea repeta, astazi, performanta.

Sedinta solemna organizata de Parlament in memoria Regelui Mihai ii va reuni pe ”penalii” Dragnea si Tariceanu cu dusmanul lor declarat, Klaus Iohannis. Si asta pentru ca, dupa ce a fost inclus pe lista invitatilor de onoare, presedintele Romaniei si-a confirmat prezenta la sedinta solemna. Una care va dura doua ore, deci este de asteptat ca si seful statului sa spuna ceva. Despre Regele Mihai in principiu, dar asta nu inseamna ca Iohannis nu ar putea strecura si ceva despre ”penalii” care intineaza Romania de astazi – asa cum a facut-o de altfel ori de cate ori a fost prezent in Parlament. Cum suntem si in plin scandal pe legile Justitiei, nu este deloc exclus ca referirile la istoria in care a fost intiparit pe vecie numele regelui Mihai sa fie completate cu fapte de arme la zi. De aici la un nou scandal si alte vorbe de ocara nu va mai fi decat un pas, usor de facut de catre politicienii nostri iuti la manie si slabi la istorie. Daca la tabloul general adaugam si bocetul in cor tras ieri de pesedistii craioveni ravasiti de pierderea regelui plus funeraliile organizate de doua Dude, rezulta ca Romania nu numai ca a construit o democratie originala, dar ii va si organiza o inmormantare la fel de originala ultimului nostru rege.