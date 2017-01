Iohannis pierde pas cu pas

Conform Sociopol, increderea in actualul sef al statului a scazut cu 10% dupa alegerile din decembrie.

Klaus Iohannis a intrat in toamna cu un scor de 30%, extrem de mic pentru un presedinte considerat a fi unul providential pentru Romania cu doar doi ani inainte. Desele iesiri pro PNL/USR in peisajul electoral nu l-au ajutat cu nimic pe Iohannis, ba dimpotriva. In plus, partipriul prezidential a contribuit din plin si la ingroparea liberalilor, implicit la daramarea redutei politice pe care se baza Klaus Iohannis. Situatia s-a inrautatit dupa alegeri, cand Iohannis a ales sa duca mai departe razboiul cu politicianul aflat pe val, Liviu Dragnea, si asta cu o munitie deja rasuflata. Rezultatul: de la 30 la suta, Klaus Iohannis a pasit in noul an cu o cota de incredere de doar 20 de procente, fiind insotit pe panta descresterii de alte doua foste staruri pana nu demult: Mugur Isarescu si Dacian Ciolos. Care au pierdut si ei destule procente, douasprezece primul si noua cel de-al doilea, mai exact. Ca actualul sef al statului este pe cai gresite, chiar daca le parcurge pas cu pas, o demonstreaza ascensiunea dusmanului sau declarat, Liviu Dragnea, care a crescut in preferintele romanilor cu tot atatea procente cu cat a scazut Iohannis, respectiv zece. Si tot in necazul presedintelui, bine la capitolul incredere sta si partenerul lui Dragnea, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care nu a crescut, ce-i drept, dar nici nu a dat inapoi cu vreun procent, ci a ramas la cota consacrata: 29%.