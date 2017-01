Iohannis, o circumstanta ingrijoratoare pentru romani

„Presedintele Camerei Deputatilor e o persoana condamnata penal si cu o urmarire penala in curs, presedintele Senatului e trimis in judecata pentru o minciuna penala. Asta e ce numesc eu circumstante ingrijoratoare”. Cuvintele ii apartin lui Klaus Iohannis, presedintele celor care l-au votat. Daca ar privi mai atent in jurul lui si ar avea si puterea de a recunoaste, ar constata ca, de fapt, chiar el este o circumstanta ingrijoratoare pentru romani.

Pierderea alegerilor parlamentare de catre Partidul Lui l-a scos din minti pe Klaus Iohannis. Nu accepta ideea ca romanii au taxat, la sange, atat prestatia lui, cat si a partidului. Ii este greu sa inteleaga ca romanii pur si simplu nu il vor si oricand l-ar arunca peste gard cu mare drag. Ranchiunos, insa, nu rateaza nicio ocazie de a se razbuna prosteste pe liderii PSD si ALDE.

Nu eu, poate Ciolos

Ce ar putea sa fie o circumstanta ingrijoratoare? Ca optiunea de vot a majoritatii electoratului a fost alta decat cea pe care miza el? Ca Dragnea si Tariceanu nu il baga in seama si au trecut la treaba, lasandu-l sa bata din buze in gol? In mod de-a dreptul suspect, Iohannis nu considera o circumstanta ingrijoratoare faptul ca Romania, la a carei bunastare are obligatia sa vegheze, a ajuns pe primul loc in topul saraciei europene. Nici sistemul medical in perpetua cadere, cu mii de medici si asistente plecand lunar din tara nu este o circumstanta ingrijoratoare pentru presedintele suparat ca functionarul satesc pe obste. Dupa cum nici faptul ca doar unul din trei copii din mediul rural are acces zilnic la hrana nu poate fi vreun motiv de circumstanta ingrijoratoare. Pervers, se va spala pe maini si va spune ca astea-s treburi care tin de Guvern, nu de el. Dar nici Guvernul Ciolos nu a fost vreo circumstanta ingrijoratoare, desi a excelat la realizari zero, cu un premier parasutat aici de Comisia Europeana si ridicat in slavi de Iohannis.

Asupra lui Dragnea si Tariceanu, foc!

Cand vorbeste despre independenta Justitiei, dar in acelasi timp indica judecatorilor tintele anului 2017, atunci Klaus Iohannis chiar devine o circumstanta ingrijoratoare pentru romani. Cand ia la suturi Constitutia si scoate din limbajul juridic prezumtia de nevinovatie, aplicabila atat lui Dragnea cat si lui Tariceanu, oare ce-o fi? Starea de normalitate a societatii de tip Iohannis sau chiar o circumstanta ingrijoratoare? Cand presa scoate la iveala cel mai dur raport al comunitatii internationale despre derapajele grave din Justitie, dar in prima sedinta a noului Consiliu Superior al Magistraturii el vorbeste despre orice altceva, ignorand complet documentul, e mai limpede ca oricand ca romanii au motive serioase sa il considere o circumstanta ingrijoratoare. O circumstanta capabila sa declanseze chiar si un razboi romano-roman, caci Iohannis, macinat de orgolii meschine, daca nu se razbuna pana la capat si cu orice pret, nu e el.