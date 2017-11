Iohannis nu o mai sustine pe Kovesi

Conferinta de presa sau ce-o fi fost, la Cotroceni. O feisbucareala de tot rahatul, ca un schimb de retete, la prima ora, de facut sarmale umplute cu hrean. Nu se fac sarmale cu hrean? Stiti voi? Habar n-aveti! Pai vesnicele aspirante la titlul de ziarist, absolvente de jurnalism fara a fi auzit in viata lor de Pamfil Seicaru sau Brunea-Fox, stiu totul si inteleg si ce nu se spune. Cand Iohannis a declarat ca are incredere in Justitia din Romania si ca aceasta functioneaza bine, ele au decretat ca este un mesaj de sustinere pentru Laura Codruta Kovesi. Scuipa-v-ati diplomele, bai, aiuritelor!

Mucoasele care n-au citit un rand din Valeriu Braniste si nici din Nicolae Cristache si-or fi zis ca au dat lovitura carierei lor de pupincuristi de presa. Au dat pe dracu’! Kovesi are legatura cu Justitia cum au si ele cu presa.

Cine e cine?

Cum sa le explici ca, in Romania, actul de justitie se realizeaza numai prin Inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege? Constitutia prevede clar asta, la art.126, dar daca nu e cu poze cu portjartiere colorate si chiloti transparenti, tot degeaba. Kovesi nu este si nu a fost niciodata judecator. A fost doar procuror, iar procurorii nu au nicio treaba cu judecata. Doar judecatorul decide cum si daca cineva este vinovat de ceva, nu procurorul. Poate ca lui Iohannis – de ce nu? – i-ar placea ca procurorii sa se intinda si in zona stabilirii vinovatiei. Nu ar fi singurul caruia o asemenea ispita i-ar putea face cu ochiul. Noroc, macar atat, ca l-or fi povatuit niste tipi de bine si cu multa stiinta de Drept sa stea in banca lui. Ca ar sutine-o pe Kovesi nu rezulta nicaieri din feisbucareala aia de la Cotroceni. A fost doar un gand in mintea unor nenascute de presa, ci de conjuctura in care asistentele TV au ajuns sa se bata cu manechinele sclifosite si starletele pline de craci lungi si fese bombate pentru un loc la Jurnalism.

Doamna Carmen e bine?

Si, pentru ca nu putea trece o conferinta de presa in care Iohannis sa nu o comita, uite cum, si de data asta, i-a iesit porumbelul din gura. Apreciaza activitatea Justitiei si are incredere in ea! Bravo! Ia sa-i ridicam fustita, sa vedem ce se ascunde acolo. Eu vad dosarele pe care judecatorii le trimit inapoi Parchetelor pentru rechizitorii intocmite lautareste. Dosarele in care alti judecatori pronunta achitari pe banda rulanta pentru inexistenta faptelor. Dosare in care cei indrituiti sa aplice dreptatea nu gasesc probe din care sa rezulte vreo vinovatie in forma descrisa de procurori. Dosare cu interceptari ilegale, cu transcripturi facute dupa ureche sau falsificate grosolan. Dosare in care prejudiciile nu exista sau se calculeaza imaginar si cu multa prostie, de parca ar fi facute de socotitorii de la CAP. Dosare in care, la instanta, inculpati si martori deopotriva declara ca au fost fortati sa spuna neadevaruri. Sau, si mai simplu, au fost santajati golaneste de vreun Portocala care se crede Dumnezeu. Eu cred ca la astea se referea Iohannis. Sau te pomenesti ca facea trimitere la cauzele in care prejudiciile nu se pot recupera? Asta, daca nu cumva batea apropouri catre delicatete, avand in vedere ca Ravasitoarea poate fi saltata de pe strada oricand in dosarul cu casa din Sibiu.