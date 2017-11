Iohannis: Nu cred ca trebuie sa existe un prag valoric pentru a defini abuzul in serviciu

Una din temele atent urmarite din proiectul menit a aduce modificari celor trei legi ale Justitiei aflat la Parlament, in vederea dezbaterii, este cel al pragului pe abuzul in serviciu.

Intrebat in acest sens, in cadrul conferintei de presa sustinute joi la Cotroceni, Klaus Iohannis a mentionat, printre altele, urmatoarele aspecte: “Nu cred ca trebuie sa existe un prag valoric pentru a defini abuzul in serviciu. Un functionar sau un demnitar poate sa faca abuz in serviciu si in contra intereslor publice si asa ceva e greu de cuantificat. Aici este nevoie de o discutie aprofundata si de bunacredinta”

Recent, Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale de la Parlament vorbea despre un “prag minimal” in cazul abuzului in serviciu, spunand ca nu crede “ca deranjeaza pe nimeni”, iar lunile trecute Curtea Consitutionala decidea ca nevoie ca Legislativul sa stabileasca un prag valoric in aceasta privinta, pentru a se inlatura orice aplicari aleatorii ale legii.