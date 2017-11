Iohannis, noi fite de imagine

Presedintele a fost la Ploiesti, la un nu stiu ce despre nu ma intereseaza ce. Sunt aceleasi banalitati pe care le debiteaza de fiecare data. Intr-o tara lovita de saracie in ultimul hal, de a ajuns pe primul loc in topul european al mizeriei sociale, Iohannis tine discursuri despre dezvoltarea zonelor urbane si rurale. Ura! Sa traiasca!

Bineinteles ca putea sa mearga si cu masina pana acolo. Ploiestiul e colea, la doi pasi. Mai ales ca edilii s-au grabit sa-l intampine cum se cuvine si au reparat si asfaltat drumul, ca sa nu se zgaltaie coloana oficiala. Iohannis s-a gandit ca e mai bine cu trenul. Il mai vede lumea in gara la Bucuresti, in gara la Ploiesti, mai schimba o vorba si, mai presus de orice, se poate impauna in fata adulatorilor de ocazie ca si-a luat bilet. Cred ca este cea mai mare realizare din mandatul de pana acum. Ma mir ca nu titreaza ziarele: „Iohannis si-a luat bilet”. De ce tocmai acum, cand scriu, imi aduc aminte de Ceausescu si de deplasarile lui? Pana la Pitesti se facuse dispozitivul de protectie, pe o ploaie de sa nu o doresti nici la dusmani. Stateau securistii si militienii ascunsi pe unde puteau, murati in ultimul hal. Intr-un final dramatic, trece si Ceausescu. Pe sus, cu elicopterul. Ala, cel putin, nu isi facea imagine pe sosea. Dar nici in tren.