Iohannis, mai bine taceai!

A trebuit ca presedintele sa deschida gura, ca sa aflam ca Europa e mai prietenoasa cu noi decat ne imaginam, ca n-avem dusmani si doar ca nu se da de ceasul mortii ca sa ne vada mai repede in spatiul Schengen. Dom’le, toti ne vor in Schengen, ce s-o mai dam de colo-colo, dar noi suntem aia de ne opunem! Luati o gura mare de tarie, dati cu apa rece pe fata si mai cititi o data dupa ce va reveniti din soc.

Biata Europa, nici ei nu-i este asa de usor fara noi, ne face curte de-i inmuguresc sanii de placere numai la gandul ca o vom patrunde in Schengen, iar noi, mitocani, o tratam cu fundul. Cat de marlani putem fi!

Bun de dat in cap romanilor

Iohannis zice ca avem un fel nefericit prin care legiferam, prin care dam ordonante de urgenta si ca, ce mai tura-vura, felul asta nefericit la care el se refera, fara ca macar sa-l defineasca, ei bine, felul asta nefericit arata ca nu stim ce vrem. Ati inteles ceva? Nici eu! Dar nefericirea lui vine de la Ordonanta 13, care-i sta in gat ca un os de peste. Ce daca a constatat Curtea Constitutionala ca a fost emisa legal, lui i-a ramas in gat. Si, de fapt, nu Ordonanta, cat decizia Curtii. La orgoliul lui, cum sa vina CCR si sa-l puna la punct? Iohannis a descoperit insa ca paralamentarii si politicienii romani arata confratilor din Europa ca „au ramas tot la abordari de tip Ordonanta 13”. O fi tot in romana sau i-au bagat in fata foile cu discursurile din februarie, cand era foc si para pe Grindeanu, Dragnea si Iordache? Dar, din moment ce Curtea a zis ca e legala, el la ce se refera? E logic, in atare situatie, ca abordarile sunt si ele corecte, dar asta e, de fapt, problema, ca nu mai are despre ce sa vorbeasca, subiectul fiind preferatul lui cand e de dat in cap romanilor.

UE, te bagi?

Dar asta nu e tot. Iohannis ii mustruluieste si pe cei care considera ca UE nu trebuie sa se amestece in treburile noastre interne, ca, din moment ce suntem parte a UE, cum sa nu aiba ea dreptul sa se implice? Ba da, sa se implice, zic eu, dar sa i se traduca si ei foarte fidel decizia Curtii de Apel Brasov, prin care s-a stabilit ca un domn pe nume Klaus Werner Iohannis a dobandit un imobil prin documente false si ca, 17 ani si mai bine, a uitat sa-l inapoieze proprietarilor. Si, de asemenea, ca a uitat sa dea inapoi banii din chirie. UE, te bagi? Mai spune Iohannis ca politicienii nu au inteles cum e cu statul de drept si care sunt valorile fundamentale ale Europei. Aici ma vad nevoit sa il contrazic. Au inteles, fara doar si poate, cum e cu statul de drept, caci au vazut la televizor macar cazurile Mariana Rarinca, Mircia Gutai, Maria Cociorvan si altele care, nu stiu cum se face, tot ies la iveala. Acuma, ce vina au politicienii care se uita chioras la Europa ca valorile ei fundamentale nu se pupa cu cazurile astea? Dar sa vii si sa afirmi ca, de fapt, noi suntem aia care nu vrem in spatiul Schengen, in conditiile in care numai National a publicat zeci de anchete si dezvaluiri despre interesele si mofturile gretoase ale Olandei, care a pus ochii pe portul Constanta si ne conditioneaza accesul jucand pe cartea asta, e o gafa de zile mari. Ca sa nu-i zic prostie. Mai bine taceai, Iohannis!