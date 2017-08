Iohannis, impins de la spate de un partid deocheat

Degeaba a sustinut USR, cu orice ocazie, ca va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale din 2019. Acelasi truc vechi de a se impauna cu ceva ce nu exista. Acum, dupa ce partidul si-a precizat pozitia in urma referendumului intern privind familia traditionala, e cu atat mai riscant sa vina cu astfel de snoave. Si asta pentru ca nu poate furniza un personaj credibil, un barbat carismatic, impunator, care sa te cucereasca imediat. Nu poti livra alegatorilor un barbat pe care sa il cheme Lacramioara. Si care sa dea protocolul peste cap intarziind cu fardatul si rujatul.

Metehnele mai degraba ieniceresti ale unor si altora acopera o plaja pe care toate partidele au ignorat-o. Daca socotesti cate voturi se aduna de la „barbatii in fustite” nu e chiar de neglijat. Zeci de mii? O suta de mii? Doua? Suficient cat sa-ti lasi contracandidatul sa bata marunt din buze.

Praf in ochii fraierilor

De ce l-ar sustine USR pe Iohannis? Simplu ca buna ziua! Adunatura poreclita partid a fost nascocita special pentru aceasta. Nu are doctrina, nu are principii politice, nu are cap si nu are coada, dar e numai buna de propaganda, mai abitir decat brigada artistica de agitatie. Niciun analist nu s-a incumetat sa spuna adevarul pe care il vad toti: gasca politica exista, dar nu fiinteaza. USR exista pentru manevre, pentru alipiri la platforme, pentru fuziuni, pentru coabitari cu cine nu te astepti si pentru aliante impotriva naturii. Naturii politice, evident. Nu intamplator, acum, USR mai face un referendum, la fel de deocheat ca si cel cu pozitia fata de familia traditionala. Sa se sfatuiasca, vezi Doamne, daca e bine sau nu sa se lipeasca la, sau de, Platforma lui Ciolos. Si abia dupa aia sa inceapa negocierile. Praf in ochii fraierilor, caci rezultatul este dinainte stiut.

Politica baronilor locali

Legaturile unora cu altora nu pot fi escamotate. Inca inainte de a parasi Palatul Victoria, Ciolos si-a plantat oamenii in USR. Ciolos nu renunta la putere, USR vrea putere. Interes comun, deci. Si daca mai vine si PNL cu oamenii lui, cu atat mai bine. Ce importanta mai are ca o tara intreaga a vazut ce poate Ciolos sau ce poate PNL? Important este ca ei sa bata palma si sa ajunga la scopul final, sustinerea lui Iohannis. Fara USR si Platforma lui Ciolos situatia nu ar mai fi chiar asa roza, liberalii reusind doar sa faca impresie proasta si datorii de imagine pe unde trec. Culmea este insa ca PSD nu da semne ca ar intelege ce se pune la cale. Nu are reactii, ca si cum ar fi paralizat. Isi pierde vremea cu scandaluri interne, cu balbaieli pe pensii si salarii, cu frecusuri de toata jena si cu declaratii ieftine la televizor. Candidatii lui piese forte sunt erodati sau plictisitori, de la alura si pana la promisiuni. Iar cei proaspeti, care ar putea misca ceva, sunt blocati de eternii baroni locali. Baroni care, ca si pana acum, sunt interesati mai mult de politica lor, cea a puterii din ograda proprie.

Regie de prost gust

Nu se poate sa fi uitat cand Iohannis a declarat, apropo de casatoriile gay, ca el este un tip tolerant, bla, bla, bla, de a luat Romania foc in cateva ore. Uite cum, dintr-o nevoie arzatoare de identificare, vezi Doamne, USR a preluat ideea si a pus-o de un referendum. Si a rezultat ca partidul asta, sau ce-o fi el, apara libertatile si viitorul romanilor. Ca valorile si binele public sunt cele care ii ghideaza. Hai, bre, ca ne ia cu emotie! Asa ca, ce familie traditionala? Ce e aia? Viitorul romanilor si binele public sunt casatoriile gay, spre satisfactia lumii civilizate. Care o fi lumea aia, USR nu o mai numeste. Deocamdata are treaba cu impingerea lui Iohannis. Ca presedinte.