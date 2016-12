Iohannis ii enerveaza pe romani

Presedintele Klaus Iohannis nu se grabeste sa concedieze Guvernul Ciolos si sa-i lase pe castigatorii alegerilor sa preia fraiele tarii. Dimpotriva, seful statului si-a luat ragaz de adanca chibzuinta pana dupa Craciun.

”Am avut in cursul acestor consultari doua propuneri pentru pozitia de prim-ministru: PSD a propus-o pe doamna Sevil Shhaideh, iar PMP l-a propus pe domnul Tomac. Pe de alta parte, intre timp, s-a constituit o coalitie majoritara in Parlament. O coalitie formata din PSD, ALDE si UDMR. In consecinta, in zilele urmatoare voi avea discutii pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc dupa Craciun”, a decretat Klaus Iohannis ieri, la incheierea consultarilor cu toate partidele parlamentare. Cum anuntul a avut loc dupa intalnirea cu delegatia PMP, condusa de Traian Basescu, foarte probabil este ca fostul presedinte sa fi fost acela care l-a invatat de bine pe Klaus Iohannis.

Foc facut pe Mos Craciun dupa ce acesta nu i-a pus sub brad ”Guvernul meu”, Iohannis pare sa fi aplecat urechea la invataturile fostului presedinte (care pentru a-l prosti mai bine l-a si propus pe Eugen Tomac pentru functia de premier, din partea PMP) si spera el stie ce de la amanarea desemnarii candidatului propus de PSD. Si asta in conditiile in care decizia ii va irita in mod cert pe romani, care vor sa vada in sfarsit un guvern legitim instalat la Palatul Victoria. Mai ales unul al PSD, date fiind promisiunile tentante incluse in programul de guvernare social-democrat. Fire slaba si indecisa (incapatanarea nu se pune), Klaus Iohannis a ratat si de aceasta data o buna ocazie de a se comporta ca un presedinte adevarat. Unul atent la problemele oamenilor si interesele tarii, nu bosumflat din cauza ca partidele sustinute de el au pierdut alegerile, periclitandu-i ce-i drept si lui viitorul. Chiar si asa, politicianul Iohannis trebuia sa-l lase pe presedintele cu acelasi nume sa-si respecte fisa postului si sa nominalizeze degraba premierul. Nu a fost sa fie.

Asteapta unda verde de la Occident

Pe langa indemnurile care puteau veni de la un Basescu dornic sa-si umileasca urmasul la Cotroceni (care este si un vechi inamic politic de-al sau), gurile rele spun ca Iohannis asteapta sa-i spuna cancelariile occidentale ce sa faca, respectiv daca sa o nominalizeze sau nu pe Sevil Shhaideh. Ceea ce, daca asa este, nu reprezinta o bila alba pentru actualul presedinte, ci dimpotriva. Zvonerii mai pragmatici (sau doar buni cunoscatori ai naturii umane) sustin ca Iohannis ar urmari doar includerea unor oameni ai sai in organigrama viitorului Guvern, ba chiar sa negocieze includerea unor ministri propusi de el in viitorul guvern. Problema cam dificil de rezolvat insa din moment ce implica o intelegere parafata cu un Liviu Dragnea care a demonstrat deja ca prefera mesajele de forta in locul unor negocieri amicale cu seful statului. In schimb, amanarea desemnarii unui premier da muribundului Guvern Ciolos ragazul necesar numirii unor oameni de baza in structurile administratiei centrale, pe posturi de functionari publici pentru a fi greu de dizlocat de viitorii guvernanti. Varianta confirmata si de Liviu Dragnea, care a avertizat deja Executivul condus de Ciolos sa se abtina de la orice angajari facute pe picior de plecare. Iar cum ”sistemul” nu poate lipsi din niciun scenariu croit pe malurile Dambovitei, ultima varianta vehiculata sustine ca presedintele in exercitiu vrea pur si simplu sa cada la pace cu ”serviiciile”, tot contra unor avantaje, binenteles.

Dragnea, dezamagit de ”ritmul” in care se misca Iohannis

Vestea amanarii desemnarii premierului l-a surprins neplacut pe liderul PSD. ”Am inteles si ca doreste mai multe discutii domnul presedinte, fiecare cu ritmul lui. Am oarecare emotii pentru ca nu s-a precizat in ce zi dupa Craciun. Dupa Craciun este o perioada foarte lunga. In Parlament, in maxim doua zile putem avea si ministri audiati si guvernul votat. Eu am ascultat cu atentie ce a spus presedintele. A mentionat foarte clar constituirea unuei majoritati largi. N-ar avea sens sa faca alta propunere pe care s-o voteze o minoritate”, a comentat, nu fara ironie, Liviu Dragnea. Acesta a avertizat inca o data ca nu va face o alta numire, Sevil Shhaideh ramane batuta in cuie, ceea ce inseamna si ca presedintele Iohannis risca suspendarea de catre un Parlament dominat in proportie de 60% de partide ostile lui. Nu de alta, dar chestionat pe tema suspendarii, Liviu Dragnea nu a mai spus ”nu” de aceasta data.