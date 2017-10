Iohannis da bice aderarii la zona euro

Presedintele Klaus Iohannis spune ca aderarea la zona euro este o conditie esentiala pentru dezvoltarea economica a Romaniei.

Prezent, ieri, la Banca Nationala a Romaniei, unde s-a desfasurat evenimentul intitulat “10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana: de la coeziune la convergenta”, Klaus Iohannis a subliniat ca aderarea Romaniei la zona zero este ”un demers esential” si o “ancora” pentru predictibilitatea si stabilitatea economiei noastre. “In contextul dezideratului de convergenta la nivel european, aderarea Romaniei la zona euro este un demers esential. Adoptarea monedei euro este proiectul politic, economic si institutional la care Romania aspira si pe care putem sa-l transpunem in realitate. Ferestrele de oportunitate trebuie valorificate. In acest sens, obiectivul de aderare la zona euro cat mai repede posibil este in egala masura si o ancora pentru predictibilitatea si stabilitatea de care economia Romaniei are atata nevoie”, a declarat seful statului. Totodata, Iohannis a sustinut ca Romania nu a beneficiat pana acum ”pe deplin” de oportunitatile oferite de apartenenta la UE si a venit momentul ca situatia sa se schimbe in sensul unei absorbtii a fondurilor europene ”mai buna si mai eficienta” in fiecare an.