Iohannis crede ca Inspectia Judiciara ar trebui sa ramana la CSM

In conditiile in care in ultimele zile s-a aflat ca, pe fondul modificarilor legilor Justitiei se propune ca Inspectia Judiciara sa devina instutitie autonoma, la momentul de fata aflandu-se, dupa cum se stie, in subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, Klaus Iohannis si-a spus punctul de vedere in acest sens.

Subliniind cat se poate de clar, in conferinta sustinuta in urma cu scurta vreme, la Cotroceni, ca e vorba de opinia “persoanei Klaus Iohannis”, drept urmare nu exprimata in chip de sef al statului, acesta a declarat ca e de parere ca Inspectia Judiciara “ar trebui sa ramana la CSM (…) In Constitutie scrie sec – CSM-ul este garantul independentei justitiei, de unde concluzionam simplu – Inspectia trebuie sa fie tot acolo”.

sursa foto: Facebook