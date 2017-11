Iohannis, avertisment catre Coalitie: sa nu bage Romania intr-o aventura fiscala cu final trist

Exprimandu-si cat se poate de clar nemultumirile fata de “revolutia fiscala” anuntata de Coalitia de Guvernare, primul om in stat a dat exemple, prezentand cifre si calcule, pentru ca in final sa transmita un avertisment “decidentilor politici”.

Amintind de luarea de pozitie avuta la investirea Cabinetului Tudose si de faptul ca i-a rugat pe noii guvernanti “sa termine cu aceasta topaiala fiscala bugetara”, Klaus Iohannis a constatat ca “nu s-a intamplat chiar asa”.

Apoi a prezentat cifre si evaluari in legatura cu anuntata crestere economica. “In sine, este o veste foarte buna, cresterea economica record (…) dar aceasta crestere, din pacate, are vulnerabilitati care trebuie cunoscute”. Printre acestea, Iohannis a adus in discutie faptul ca aceasta crestere s-ar baza “preponderent pe consum si astfel de cerstere nu e in geneneral vazuta ca o crestere sustenabila, de durata”, si a pus accent pe ceea ce considera a fi lipsa unei parti de investitii.

Totodata, presedintele a evidentiat “o situatie foarte ciudata” – si anume ca “economia creste si veniturile fiscale, scad. In loc sa avem mai multi bani la buget (…) culmea, avem mai putini bani la buget”.

Nu in ultimul rand, Iohannis a subliniat ca “avem un adevarat paradox – avem o crestere record a PIB si tot o crestere record a datorie”.

“Guvernul a anuntat un pachet de masuri fiscale – se pare ca zilele acestea va intra in discutia Guvernului si din acest motiv fac declaratia de astazi – fiindca acest pachet nu este clamata revolutie fiscala, ci cred ca se va transf intr-o bulversare fiscala. Se propune acolo trecerea constirbutiilor sociale de la angajator la angajat, dar si o reducere a impozitului pe venit. La prima vedere, pare un lucru interesant. Dar o analiza mai aprofundata arata ca aceste masuri mai degraba complica problemele decat sa le rezolve”, a sustinut Iohannis, preseidntele adaugand ca “promisiunea PSD -ALDE ca prin transferul CAS-ului, prin scaderea impozitului pe venit ar creste salariul este pur si simplu falsa”.

E de mentionat ca seful statului a transmis si un avertisment si a recomandat “prudenta”. “Exista ingrijorari in mediul economic, la sindicate, la romani, ca in realitate vor fi sectoare intregi in care salariile vor scadea, in urma acestor masuri. Si atunci chiar putem sa ne intrebam cui foloseste aceasta tipaiala fiscala? Romanilor sigur nu. In consecinta solicit Colitiei aflate la Guvernare, PSD si ALDE, sa dea dovada de responsabilitate si sa renunte la acest tip de politica fiscala care genereaza neincredere, incertitudine, si in definitiv nu ajuta pe nimeni”, a transmis Klaus Iohannis, adaugand ca “avertizez, la modul cel mai serios, decidentii politici sa aiba grija si sa judece clar, la rece, ca sa nu bage Romania si pe romani intr-o aventura economica fiscala cu final trist”.