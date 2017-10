Iohannis: aderarea Romaniei la zona euro, un demers esential

La un deceniu de cand Romania e parte din marea familie europeana, la Banca Nationala a avut loc un eveniment menit a marca acest moment aniversar.

La intrevederea denumita “10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana: de la coeziune la convergenta”, Klaus Iohannis a adus in discutie si subiectul adoptarii monedei unice europene. “In contextul dezideratului de convergenta la nivel european, aderarea Romaniei la zona euro este un demers esential. Adoptarea monedei euro este proiectul politic, economic si institutional la care Romania aspira si pe care putem sa-l transpunem in realitate. Ferestrele de oportunitate trebuie valorificate. In acest sens, obiectivul de aderare la zona euro cat mai repede posibil este, in egala masura, si o ancora pentru predictibilitatea si stabilitatea de care economia Romaniei are atata nevoie”, considera presedintele.