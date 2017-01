Iohannis a prins frica Presedintiei

Esecul de la alegeri l-a pagubit pe Klaus Iohannis nu numai de ”guvernul meu”, dar si de traditionala sa vacanta la Miami. Peocupat initial de tragerea uor sfori, doar-doar o reusi sa blocheze accesul PSD la guvernare, presedintele nu a putut sa-si ia zborul spre destinatia sa favorita, insorita Florida, nici dupa ce a devenit clar pentru toata lumea ca Liviu Dragnea si PSD si-au adjudecat tot potul.

Oricum ar fi fost culmea ca presedintele sa plece in concediu in timp ce tara functiona cu un guvern de avarie, ramas la Palatul Victoria doar pana cand va fi validat noul guvern legitimat de alegeri, dar varianta nu era exclusa cu Iohannis la Cotroceni. Cum insa Dragnea a demonstrat ca este ferm hotarat sa-l scoata in ofsaid pe presedinte, Klaus Iohannis pare sa-i fi prins frica. Iar cum frica este, prin definitie, cel mai bun paznic al oricarei bostanarii, Iohannis a devenit mai precaut si a decis sa dea, la finalul lui 2016, nisipul fin al plajei din Miami pe zapada asternuta din plin pe muntii nostri bastinasi. Asta da ghinion!