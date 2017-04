Iohannis a pierdut casa dar ramane cu banii

Curtea de Apel Alba a decis definitiv si irevocabil: apartamentele din celebrul imobil pierdut de Klaus Iohannis revin in proprietatea familiilor Antonescu si Oarga.

Respingerea recursului formulat de Rodica Bastea si confirmarea calitatii de proprietari a celor care au cumparat apartamentele imediat dupa Revolutie omoara definitiv orice speranta nutrita de familia Iohannis in vederea recuperarii in extremis a imobilului din centrul Sibiului. Odata restabilit statutul juridic al casei care a jucat rolul gainii cu oua de aur pentru actuala familie prezidentiala normal ar fi sa se ridice problema banilor incasati, pe post de chirie, de sotii Iohannis. Sumele se ridica la sute de mii de euro iar ele ar trebui, in mod logic, sa ajunga ori in visteria statutului ori in buzunarele proprietarilor de drept, dupa impozitarea lor conform legii. Nu de alta, dar rezultatul proceselor a demonstrat ca sotii Iohannis si-au insusit fara niciun drept imobilul, prin urmare nici incasarea chiriei nu are vreun temei legal. Fara doar si poate proprietarii proaspat repusi in drepturi sunt satui de tribunale si procese dupa mai mult de zece ani de procese. Statul in schimb ar trebui sa se implice, mai ales ca este vorba de bani care ar veni la buget. Cum insa este vorba despre Romania, nicio institutie/functionar nu va ridica un deget si totul va fi lasat balta, ceea ce inseamna implicit ca sutele de mii de euro vor ramane bine mersi acolo unde sunt: in buzunarele lui Klaus Iohannis.

