Intersectia „incurca lume” a ajuns in presa straina

Dupa ce bizarele marcaje de pe pasajul Jiul din Timisoara au ajuns subiect de gluma pe Facebook, iata ca lucrarea primarului Nicolae Robu este comentata si de jurnalistii englezi.

„Drumul spre iad”, titreaza tabloidul The Sun, probabil inspirat din hitul lui Chris Rea, “The Road to Hell”. Privita de sus, intersectia buclucasa ar semana mai degraba cu o opera de arta abstracta iar marcajele sunt complicate inutil si provoaca confuzie in randul soferilor. Ziaristii isi intreaba cititorii daca ar putea sa conduca pe pasajul Jiul, mentionand ca intersectia de devenit cunoscuta in toata Romania datorita imaginilor care au devenit virale pe retelele de socializare. Dupa ce a anuntat ca a realizat un sondaj pe Facebook, dupa cinci zile de la inaugurarea pasajului Jiul, care arata, printre altele, ca aproape 20% dintre respondenti considera ca marcajul ii incurca in trafic, edilul Timisoarei spune ca marcajele rutiere ar putea disparea, desi “un primar nu este nici proiectant si nici realizator de marcaje rutiere si lucrul acesta ar trebui sa-l stie orice om care pretinde ca are inteligenta superioara unei gaste -ca sa iau un referential!”. Tot gospodarul de pe Bega precizeaza ca a anticipat “reactia publicului”. Dezarmant, dar gresit: pasajul nu fost construit pentru gaste ci pentru soferi(in primele 24 de ore de la inaugurare a avut loc un accident), iar ideea trasarii pe carosabil a unor linii imaginare de care acestia trebuie sa tina cont atunci cand se afla intr-o intersectie, este proasta si a ajuns de rasul lumii, mai ales cand lucrarile de modernizare a pasajului au costat bugetul local al Primariei Timisoara cinci milioane de euro.