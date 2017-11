Intarzieri de zeci de minute ale unor mijloace RATB. Explicatii

In cazul in care v-ati aflat in situatia de a constata ca vineri unele tramvaie si autobuze au ajuns in statii – in zona centrala a Bucurestilor- cu o intarziere serioasa, aflati ca oficialii regiei care asigura transportul in comun de suprafata au o explicatie.

Au anuntat ca “traficul rutier din Bucuresti si programul de transport al RATB au fost grav afectate, incepand de joi, 9 noiembrie 2017, ora 12.00, din cauza unor lucrari efectuate de Distrigaz Sud pe artere centrale ale orasului”.

Detaliind pe acelasi subiect, oficialii Regiei de Transport spun ca in aceasta situatie au fost tramvaiele liniilor 1, 10, 34, 46 si autobuzele liniilor 131, 182, 282, 301, 330, 331, 335, 368 si 605, care “au inregistrat intarzieri de zeci de minute”. Totul ca urmare a faptului ca interventiile in cauza au loc pe Soseaua Stefan cel Mare, pe segmentul intre strada Tunari si Calea Dorobantilor, dar si pe Calea Dorobantilor, in zona Colegiului IL Caragiale, pe sensul catre Piata Dorobanti.

Este foarte posibil ca astfel de situatii sa apara si in perioada urmatoare, avand in vedere faptul ca “lucrarile Distrigaz Sud au termen de finalizare data de 1 decembrie 2017”.