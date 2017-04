Instructor auto retinut de DNA

Un barbat a carui meserie presupune sa ii invete pe aspirantii la statutul de sofer pasii necesari pentru a putea conduce o masina a ajuns in vizorul procurorilor anticoruptie, care au decis sa il retina pentru 24 de ore.

Instructorul auto si-a petrecut noaptea trecuta intr-un centru de retinere, urmand ca in cursul zilei in curs sa fie prezentat instantei de catre anchetatorii DNA Iasi, care il suspecteaza pe Jan Racovita de trafic de influenta in forma continuata. Pe langa instructor, in s-a luat o masura similara, in aceeasi cauza, si in cazul lui Danut Neculai, aceasta din urma fiind suspectat de complicitate la trafic de influenta, din cate precizeaza DNA, miercuri, intr-un comunicat.

Iata ce au mentionat procurorii in ordonantele intocmite in cazul celor doi:

“In perioadele 22 septembrie – 15 noiembrie 2016 si 24 aprilie – 25 aprilie 2017, inculpatul Racovita Jan, in calitate de instructor auto, a pretins si primit de la doua persoane cate 1.500 euro.

In schimbul acestor bani, inculpatul a lasat sa se creada ca are influenta asupra unui ofiter de politie cu functie de conducere din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.I.V) Iasi si ca-l va determina pe acesta sa ajute persoanele respective sa promoveze proba practica a traseului si implicit sa obtina permisul de conducere.

Intr-unul dintre cazuri, instructorul auto Racovita Jan a beneficiat si de ajutorul celuilalt inculpat, Neculai Danut, care i-a intermediat relatia cu una dintre cele doua persoane, pretinzand si primind de la aceasta din urma suma de 750 lei”.

