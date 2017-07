Institutul Cantacuzino va avea, de azi, un nou sef

La trei luni de cand tot domnia sa anunta ca directorul de la acea vreme al Institutului demisionase, Florian Bodog i-a transmis prim-ministrului, la inceputul sedintei de Guvern – aflate la aceasta ora in plina desfasurare – ca in cursul acestei zile va numi un nou director.

“Astazi numesc manager la Cantacuzino. Este vorba despre dl profesor Popa (…) in cel mai scurt timp va vom prezenta un grafic”, a punctat ministrul Sanatatii.

Alegerea lui Bodog este, asadar, Mircea Ioan Popa, profesor de microbiologie la Universitatea de Medicina Carol Davila. Ministrul i-a transmis lui Mihai Tudose faptul ca profesorul a acceptat sa preia functia.

Popa ii va succede in aceasta postura lui Alexandru Vladimirescu, director al Institutului in cauza pana in primavara acestui an.