Instagram, Vestul Salbatic al publicitatii mascate

America s-a cam plictisit de persoanele influente care fac bani grei din postarile pe Instagram si vrea sa stie ce hram poarta ele.

Vedete si persoane din Statele Unite ale Americii care sunt influente pe reteaua de socializare Instagram au fost somate de catre Comisia Federala pentru Comert (FTC), autoritatea de reglementare a consumului, sa specifice clar daca sunt platite atunci cand promoveaza produse in mesajele pe care le publica. FTC a trimis astfel de scrisori catre peste 90 de indivizi si firme de marketing si a transmis ca orice persoana care promoveaza un brand trebuie sa isi declare conexiunile cu acesta ”in mod clar” – de exemplu, daca a obtinut produsele gratuit, daca este platita pentru serviciu sau daca este vorba despre o afacere sau despre o relatie de familie. Interventia a fost provocata in parte de grupul Public Citizen, care a desfasurat propria sa ancheta in urma cu un an, numind vedete precum Rihanna si Kim Kardashian intre alti 113 ”influenceri” care au recomandat produse fara a oferi detalii in privinta publicitatii. ”Instagram a devenit un Vest Salbatic al publicitatii mascate. De multe ori este neclar daca un utilizator este platit sa publice mesaje prin care promoveaza produse sau daca foloseste acele produse cu adevarat. Acesta este motivul pentru care mai multe branduri folosesc publicitatea prin intermediul «influencerilor» ca modalitate primara pentru a ajunge la consumatori tineri. Brandurile profita in urma acestei practici”, a transmis grupul.