Inspirati de Miss BumBum, rusii isi trag propriul lor concurs de funduri

Inspirati de succesul nebun inregistrat de concursul de frumusete Miss BumBum (versiunea anuala braziliana – care urmareste sa descopere cel mai apetisant fund de femeie din tara – a devenit deja o obsesie globala), rusii vor sa demareze varianta lor, cu modele dotate cu posterioare de invidiat. Initiativa apartine unei reviste mondene, care viseaza la o versiune ruseasca online a concursului, solictand internautilor sa voteze pentru desemnarea castigatoarei. Printre cele 11 protagoniste se numara si cateva “printese” ale retelelor de socializare. Una dintre acestea, Anastasia Reshetova, model din Moscova in varsta de 21 de ani, ocupanta locul 2 la concursul Miss Rusia in 2014. Reshetova are peste 1,4 milioane de adepti pe platforma social media Instagram. O alta candidata cu sanse reale este actrita de seriale de televiziune Maria Gorban (30 de ani). Urmeaza Anastasia Kvitko, de 22 de ani, poreclita “Kim Kardashian de Rusia” (5,1 milioane de adepti la Instagram), cantareata Tatyana Kotova (31 de ani), femeia de afaceri Aiza Anokhina (32 de ani), fostul star TV, solist si designer de moda Olga Buzova (31 de ani), artista pop Natalia Ionova (31 de ani), cunoscuta mai bine sub numele de scena “Glukoza” ori sexoasa Anna Grachevskaya (30 de ani), sotia baschetbalistului Artyom Kuzyakin. Printre pretendentele la cel mai apetisant fund se mai afla actrita si vedeta de televiziune Anna Sedokova (34 de ani), mama a trei copii, fosta nevasta a ex-fotbalistului Valyantsin Byalkevich (Dinamo Kiev), minunata Maria Melnikova (26 de ani), sotia cunoscutului rapper rus Mot, dar si vedeta de Sitcom Natalia Rudova (34 de ani).