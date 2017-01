Inrautatirea vremii aduce noi probleme. Trenuri anulate si vizibilitate redusa pe DN-uri

Chiar daca in Capitala la momentul de fata nu ninge, pe raza altor judete din sud tabloul de iarna este unul autentic, intocmai cum au anuntat specialistii in materie de meteorologie.

UPDATE: Un TIR care a ajuns de-a curmezisul pe carosabil, la kilometrul 25 al Autostrazii Soarelui, circulatia pe sensul catre Constanta al A2 este blocat, pe segmentul de la intrarea pe autostrada si pana la Fundulea, se anunta, la ora 11.30, din directia Infotrafic. Totodata, soferilor li se atrage atentia ca pe anumite portiuni ale Autostrazii ce leaga Bucurestiul de Constanta viscolul formeaza suluri de zapada.

Si, la fel cum s-a intamplat si in cazul precedentului val de vreme rea, si marti sunt probleme cauzate de ninsoare si de vant, chiar daca ele – tinand cont de datele anuntate de autoritati- sunt cu mult mai mici fata de intervalul precedent.

La nivel de circulatie pe calea ferata, din directia CFR Calatori se anunta, dimineata, faptul ca, desi nu erau trenuri blocate ori linii inchise, se circula in conditii de iarna, in sudul tarii. Pe fondul noilro conditii meteo, pasagerii sunt informati ca sunt sapte trenuri Regio anulate, si anume R 8572 si R 8573, care ar fi trebuit sa circule pe ruta Fetesti-Slobozia Veche si retur, dar si R 8382, R 8381, R 8384 si R 8385 si R 8388, Mangalia – Constanta si retur. Totodata, reprezentantii companiei de transport feroviar precizeaza faptul ca, avand in vedere faptul ca pe rutele Ciulnita-Calarasi, Constanta-Mangalia si Medgidia-Tulcea se circula doar cu tractiune Diesel/DHC, si nu cu automotoare, unele trenuri pot avea intarzieri.

In privinta situatiei rutiere, cele mai recente informatii facute publice din directia MAI indica faptul ca se circula in conditii de iarna pe toate drumurile nationale, judetene si autostrazile aflate pe raza judetelor pentur care s-a emis o avertizare Cod Galben de ninsori si vant, cu mentiunea ca pe Autostrada A2, intre Fundulea si Lehliu vizibilitatea era sub 100 de metri, iar intre Lehliu si Drajna vizibilitatea a scazut sub 50 de metri, din cauza viscolului. Cele mai recente date venite din directia Centrului Infotrafic mentioneaza ca, incepand cu ora 11.30, traficul rutier intre DNCB(judetul Ilfov) si judetul Calarasi (DN4) se inchide, din cauza viscolului si a sulurilor de zapada.

Soferilor li se recomanda sa plece la drum doar daca au masina echipata corespunzator, dar si cu rezerva de combustibil.

