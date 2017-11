Injunghiata in plina strada, in Bucuresti

Scena de groaza in zona Giurgiului, din Capitala. Un barbat si-a iesit din minti si si-a injunghiat partenera de viata. Femeia a ajuns la spital.

Incidentul a avut loc sambata dimineata. Agresorul are 51 de ani si a ajuns pe mana oamenilor legii, fiind dus la audieri.

Cel care l-a imobilizat a fost chiar un politist, aflat in timpul liber. Omul legii a intervenit in momentul in care a vazut ce se intampla. A confirmat-o purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei. “Colegul nostru, care se afla in timpul liber, era pe strada si a observat intregul incident si este cel care a intervenit primul si a reusit imobilizarea barbatului respectiv”, a mentionat Diana Sarca, intr-o interventie la Antena3.

Ramane ca oamenii legii sa stabileasca ce anume l-a facut pe agresor sa recurga la oribilul gest.