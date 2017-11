Ingerii de la Victoria’s Secret i-au lasat pe chinezi cu gura cascata

Luni seara, stralucirea lenjeriei intime de top a facut victime la Shanghai unde supermodelele au defilat pentru prima data intr-o China inca supusa unor cutume comuniste foarte stricte.

E drept, au lipsit Gigi Hadid si Kate Perry, dar nici nu a contat prea mult pentru ca restul au lasat audienta cu gura cascata. Bref, au defilat pe podium in total 55 de modele din 22 de tari, iar anul acesta Lais Ribeiro a fost aleasa sa poarte ”Fantasy Bra”, un sutien realizat din diamante si safire, care s-a numit ”Champagne Nights” si a fost estimat la 2 milioane de dolari (1,7 milioane de euro). Top-modelele braziliene Adriana Lima, Lais Ribeiro si Alessandra Ambrossio, portugheza Sara Sampaio, sud-africana Candice Swanepoel, suedeza Elsa Hosk sau americancele Bella Hadid, Lily Aldridge si Karlie Kloss s-au numarat printre vedetele acestui spectacol devenit unul dintre cele mai asteptate evenimente ale anului. O pata de culoare a fost pana si gafa modelului chinez Ming Xi, care s-a impiedicat pe podium. In rest, ingerii Victoria’s Secret au reusit sa impresioneze inca odata cu tinute din ce in ce mai extravagente.