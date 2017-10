Informare meteo: vant, lapovita si ninsoare la munte

Vremea intoarce din nou foaia, de aceasta data pe final de saptamana. Din acest motiv, specialistii de la ANM au transmis o informare din care aflam ca, la munte cel putin, pot aparea din nou precipitatii specifice iernii.

Sunt anuntate intensificari ale vantului, dar si scaderi ale temperaturilor, la nivelul intregii tari.

Intervalul in care este valabila informarea meteo e 27 octombrie, ora 21:00 – 30 octombrie, ora 23:00. Meterologii anunta ca “din noaptea de vineri spre sambata (27/28 octombrie) si pana duminica dimineata (29 octombrie) vantul va avea intensificari temporare in special in sud-vestul si centrul tarii, cu viteze cuprinse, in general, intre 45 si 55 km/h. La munte, indeosebi, la altitudini de peste 1600 m, rafalele vor depasi 65…70 km/h, iar pe creste 80…90 km/h. Trecator vor fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare”. Dar si ca, nu doar duminica, ci si luni vantul va fi din nou prezent in peisaj, resimtindu-se indeosebi la munte, unde “va sufla tare”. Si tot in regiunile montane se asteapta, va spuneam, precipitatii specifice mai degraba iernii – “va ninge viscolit si se va depune strat de zapada consistent”, transmit reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie.